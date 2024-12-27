Сьогоднішня ціна YOM (YOM)

Поточна ціна YOM (YOM) сьогодні становить 0.03071953 USD з ринковою капіталізацією $ 3.99M USD. Ціна YOM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності YOM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.22K USD

- зміна ціни YOM протягом дня — -8.20%

- циркуляційна пропозиція – 126.33M USD

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