Сьогоднішня ціна Yoko (YOKO)

Поточна ціна Yoko (YOKO) сьогодні становить 0.00141571 USD з ринковою капіталізацією $ 584.26K USD. Ціна YOKO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yoko:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 249.82 USD

- зміна ціни Yoko протягом дня — +7.36%

- циркуляційна пропозиція – 410.00M USD

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