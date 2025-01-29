Ціна Yoko (YOKO)
Поточна ціна Yoko (YOKO) сьогодні становить 0.00141571 USD з ринковою капіталізацією $ 584.26K USD. Ціна YOKO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yoko:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 249.82 USD
- зміна ціни Yoko протягом дня — +7.36%
- циркуляційна пропозиція – 410.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yoko до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yoko до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yoko до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yoko до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.36%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yoko: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.41%
+7.36%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Yoko.live is a no-code platform for creating AI agents on FTM/Sonic. Our mission is to empower non-technical creators and simplify AI agent creation to a three-minute process. Users can train agents with inputs like Reddit or PDF files. We use NFTs for agent control and asset management. Yoko features a bonding curve for AI-generated coins, combining AI with memes and offering token utility for $YOKO. Explore our website and join us on X and Telegram.
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