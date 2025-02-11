Ціна YokaiSwap (YOK)
Поточна ціна YokaiSwap (YOK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YOK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YokaiSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.57 USD
- зміна ціни YokaiSwap протягом дня — -0.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін YOK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни YOK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YokaiSwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни YokaiSwap до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни YokaiSwap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни YokaiSwap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.21%
|30 днів
|$ 0
|-41.18%
|60 днів
|$ 0
|-54.61%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін YokaiSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.29%
-0.21%
-5.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
YokaiSwap is a next generation interoperable, decentralized trading platform and the first to come from the Nervos network. This DEX (Decentralized Exchange) have AMM (Automated Market Maker) protocol integration which would be essential for priced assets to be algorithmically and efficiently swapped for user to smart contract transactions. YokaiSwap also have Yield Farming and Staking so you can earn passive income after trading. Yokai is actually one of the first projects that received financial backing from inNervation, which is a fund created out of the CMB International and Nervos Network partnership.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 YOK до AUD
A$--
|1 YOK до GBP
￡--
|1 YOK до EUR
€--
|1 YOK до USD
$--
|1 YOK до MYR
RM--
|1 YOK до TRY
₺--
|1 YOK до JPY
¥--
|1 YOK до RUB
₽--
|1 YOK до INR
₹--
|1 YOK до IDR
Rp--
|1 YOK до PHP
₱--
|1 YOK до EGP
￡E.--
|1 YOK до BRL
R$--
|1 YOK до CAD
C$--
|1 YOK до BDT
৳--
|1 YOK до NGN
₦--
|1 YOK до UAH
₴--
|1 YOK до VES
Bs--
|1 YOK до PKR
Rs--
|1 YOK до KZT
₸--
|1 YOK до THB
฿--
|1 YOK до TWD
NT$--
|1 YOK до CHF
Fr--
|1 YOK до HKD
HK$--
|1 YOK до MAD
.د.م--