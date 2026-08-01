Сьогоднішня ціна YOINK

Поточна ціна YOINK (YOINK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,57% за останні 24 години. Поточний курс конвертації YOINK до USD становить $ 0 за YOINK.

YOINK наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 64 141, з циркуляційною пропозицією у 926,57M YOINK. Протягом останніх 24 годин YOINK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці YOINK змінився на +0,53% за останню годину та на -27,88% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо YOINK (YOINK)

Ринкова капіталізація $ 64,14K$ 64,14K $ 64,14K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 64,14K$ 64,14K $ 64,14K Циркуляційне постачання 926,57M 926,57M 926,57M Загальна пропозиція 926 566 055,3294237 926 566 055,3294237 926 566 055,3294237

Поточна ринкова капіталізація YOINK — $ 64,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YOINK — 926,57M, зі загальною пропозицією 926566055.3294237. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 64,14K.