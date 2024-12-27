Ціна YodeSwap (YODE)
Поточна ціна YodeSwap (YODE) сьогодні становить 0.01304208 USD з ринковою капіталізацією $ 108.06K USD. Ціна YODE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YodeSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.61 USD
- зміна ціни YodeSwap протягом дня — -1.08%
- циркуляційна пропозиція – 8.30M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YodeSwap до USD становила $ -0.00014266952138562.
За останні 30 днів зміна ціни YodeSwap до USD становила $ -0.0086387516.
За останні 60 днів зміна ціни YodeSwap до USD становила $ -0.0041027566.
За останні 90 днів зміна ціни YodeSwap до USD становила $ +0.002253883678321046.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00014266952138562
|-1.08%
|30 днів
|$ -0.0086387516
|-66.23%
|60 днів
|$ -0.0041027566
|-31.45%
|90 днів
|$ +0.002253883678321046
|+20.89%
Останній аналіз цін YodeSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.03%
-1.08%
+14.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Yodeswap is one of the first automated market-making (AMM), decentralized exchanges (DEX) for the Dogechain Network.
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