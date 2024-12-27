Сьогоднішня ціна YodeSwap (YODE)

Поточна ціна YodeSwap (YODE) сьогодні становить 0.01304208 USD з ринковою капіталізацією $ 108.06K USD. Ціна YODE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності YodeSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.61 USD

- зміна ціни YodeSwap протягом дня — -1.08%

- циркуляційна пропозиція – 8.30M USD

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