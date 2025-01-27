Сьогоднішня ціна Yod Agent (YOD)

Поточна ціна Yod Agent (YOD) сьогодні становить 0.00144431 USD з ринковою капіталізацією $ 1.31M USD. Ціна YOD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yod Agent:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 868.33K USD

- зміна ціни Yod Agent протягом дня — -48.74%

- циркуляційна пропозиція – 900.00M USD

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