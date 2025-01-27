Ціна Yod Agent (YOD)
Поточна ціна Yod Agent (YOD) сьогодні становить 0.00144431 USD з ринковою капіталізацією $ 1.31M USD. Ціна YOD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yod Agent:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 868.33K USD
- зміна ціни Yod Agent протягом дня — -48.74%
- циркуляційна пропозиція – 900.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yod Agent до USD становила $ -0.001373835414987977.
За останні 30 днів зміна ціни Yod Agent до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yod Agent до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yod Agent до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001373835414987977
|-48.74%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yod Agent: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-38.65%
-48.74%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Yod Agent is a platform that simplifies the process of creating tokens and investing in presales via Twitter thanks to AI. Yod Agent ensures fair token deployments by featuring advanced customization of launch parameters. By allowing token creators to choose a max wallet and a hardcap for the presale when creating their token, Yod Agent ensures a launch free of snipers and malicious actors, providing a transparent launch. Details of each token creation and investment are available on the Yod Agent website, ensuring total transparency. Each step, from token creation to successful user investments and deployment, is analyzed by AI and translated into an informative tweet.
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