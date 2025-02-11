Ціна YocoinYOCO (YOCO)
Поточна ціна YocoinYOCO (YOCO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YOCO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YocoinYOCO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.06K USD
- зміна ціни YocoinYOCO протягом дня — +4.35%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YocoinYOCO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни YocoinYOCO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни YocoinYOCO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни YocoinYOCO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.35%
|30 днів
|$ 0
|-11.37%
|60 днів
|$ 0
|-16.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін YocoinYOCO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
+4.35%
+3.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A Safe, Secure, Eco-Friendly, DeFi Cryptocurrency Engineered with the Lowest Trading Fees Available as well as Automatic Rewards for Life! Not just your average altcoin, YoCoin (YOCO) is YOUR coin! It is a 100% community driven and fair launched cryptocurrency. An ultra-fast global payments system. And features protocol static rewards with dynamic DeFi liquidity. YOCO is a long-term investment opportunity developed to generate its own interest from low trading fees. Engineered by a forward-thinking development team for the benefit of the people, it's been future proofed for safety and success. We aim to be one of the safest long-term stores of value! Engineered by a forward-thinking development team for the benefit of the people, it's been future proofed for safety and success. Our team is diverse with members from around the world. We are composed of software and website developers, crypto miners, entrepreneurs, business owners, and stock and crypto enthusiasts. We love DeFi and heavily support the crypto space. Our team firmly believes that cryptocurrency is the future.
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