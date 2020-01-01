Токеноміка ynETH MAX (YNETHX) Дізнайтеся ключову інформацію про ynETH MAX (YNETHX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ynETH MAX (YNETHX) ynETHx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from ETH restaking and DeFi strategies using L1 settlement assurances all under 1 product. MAX LRTs rebalance assets across multiple tokenized strategies and multiple chains with the goal of achieving a risk adjusted 10-15% APY. ynETHx generates yield from ETH staking, EigenLayer restaking, and DeFi strategies. Strategies are modular and enable the ability to add and remove strategies allowing ynETHx to adapt to an evolving market to maintain the highest-yielding restaking opportunities, while always keeping security and safety in mind. Strategies are managed by the YieldNest DAO/subDAO’s. Офіційний вебсайт: https://yieldnest.finance Whitepaper: https://docs.yieldnest.finance/ Купити YNETHX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ynETH MAX (YNETHX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ynETH MAX (YNETHX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 30,74M $ 30,74M $ 30,74M Загальна пропозиція: $ 12,06K $ 12,06K $ 12,06K Циркуляційна пропозиція: $ 12,06K $ 12,06K $ 12,06K FDV (повністю розведена вартість): $ 30,74M $ 30,74M $ 30,74M Історичний максимум: $ 4 045,21 $ 4 045,21 $ 4 045,21 Історичний мінімум: $ 1 444,64 $ 1 444,64 $ 1 444,64 Поточна ціна: $ 2 546,69 $ 2 546,69 $ 2 546,69 Дізнайтеся більше про ціну ynETH MAX (YNETHX)

Токеноміка ynETH MAX (YNETHX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ynETH MAX (YNETHX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів YNETHX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів YNETHX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку YNETHX, досліджуйте ціну токена YNETHX в реальному часі!

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