Токеноміка ynBNB MAX (YNBNBX) Дізнайтеся ключову інформацію про ynBNB MAX (YNBNBX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ynBNB MAX (YNBNBX) ynBNBx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from BNB staking, restaking, and DeFi strategies, leveraging BNB Chain's unique infrastructure and multi-chain capabilities. MAX LRTs dynamically rebalance assets across multiple tokenized strategies and chains. ynBNBx generates yield from BNB staking, DeFi opportunities within the BNB Chain ecosystem, and cross-chain restaking strategies. Its modular framework enables the addition or removal of strategies, ensuring ynBNBx adapts to evolving market conditions while maintaining a focus on security and safety. Офіційний вебсайт: https://www.yieldnest.finance/ Купити YNBNBX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ynBNB MAX (YNBNBX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ynBNB MAX (YNBNBX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 14,41M $ 14,41M $ 14,41M Загальна пропозиція: $ 21,68K $ 21,68K $ 21,68K Циркуляційна пропозиція: $ 21,68K $ 21,68K $ 21,68K FDV (повністю розведена вартість): $ 14,41M $ 14,41M $ 14,41M Історичний максимум: $ 730,08 $ 730,08 $ 730,08 Історичний мінімум: $ 509,98 $ 509,98 $ 509,98 Поточна ціна: $ 664,89 $ 664,89 $ 664,89 Дізнайтеся більше про ціну ynBNB MAX (YNBNBX)

Токеноміка ynBNB MAX (YNBNBX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ynBNB MAX (YNBNBX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів YNBNBX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів YNBNBX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку YNBNBX, досліджуйте ціну токена YNBNBX в реальному часі!

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