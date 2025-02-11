Сьогоднішня ціна ynBNB MAX (YNBNBX)

Поточна ціна ynBNB MAX (YNBNBX) сьогодні становить 593.78 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YNBNBX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ynBNB MAX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.07 USD

- зміна ціни ynBNB MAX протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін YNBNBX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни YNBNBX.