Ціна ynBNB MAX (YNBNBX)
Поточна ціна ynBNB MAX (YNBNBX) сьогодні становить 593.78 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YNBNBX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ynBNB MAX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.07 USD
- зміна ціни ynBNB MAX протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ynBNB MAX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ynBNB MAX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ynBNB MAX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ynBNB MAX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
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Останній аналіз цін ynBNB MAX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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-1.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ynBNBx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from BNB staking, restaking, and DeFi strategies, leveraging BNB Chain's unique infrastructure and multi-chain capabilities. MAX LRTs dynamically rebalance assets across multiple tokenized strategies and chains. ynBNBx generates yield from BNB staking, DeFi opportunities within the BNB Chain ecosystem, and cross-chain restaking strategies. Its modular framework enables the addition or removal of strategies, ensuring ynBNBx adapts to evolving market conditions while maintaining a focus on security and safety.
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