Інформація щодо ціни YLDS (YLDS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 1,0$ 1,0 $ 1,0 Найнижча ціна $ 0,999943$ 0,999943 $ 0,999943 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна YLDS (YLDS) становить $0,999962. За останні 24 години YLDS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YLDS становить $ 1,0, тоді як його історичний мінімум — $ 0,999943.

Що стосується короткострокових результатів, то YLDS змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо YLDS (YLDS)

Ринкова капіталізація $ 3,42M$ 3,42M $ 3,42M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,42M$ 3,42M $ 3,42M Циркуляційне постачання 3,42M 3,42M 3,42M Загальна пропозиція 3 416 159,0 3 416 159,0 3 416 159,0

Поточна ринкова капіталізація YLDS — $ 3,42M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YLDS — 3,42M, зі загальною пропозицією 3416159.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,42M.