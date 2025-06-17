Ціна YLD (YLD)
Поточна ціна YLD (YLD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 705.18K USD. Ціна YLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YLD:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни YLD протягом дня — -7.25%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YLD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни YLD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни YLD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни YLD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.25%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін YLD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-15.60%
-7.25%
-71.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
yld.fun is a permissionless platform that pairs idle capital with on‑chain strategies, without giving up custody. Non‑custodial smart vaults: Deposits sit in Program‑Derived accounts owned by the depositor’s wallet. Strategy vaults from Quants: A Quant publishes the logic (lending, LP, hedging) plus a success‑fee, turning their know‑how into a product Believers can fund. Execution Agents: Autonomous bots run each strategy around the clock, moving funds to the highest‑yield venues and auto‑compounding rewards.
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Розуміння токеноміки YLD (YLD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена YLD зараз!
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