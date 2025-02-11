Ціна Yikes Dog (YIKES)
Поточна ціна Yikes Dog (YIKES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YIKES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yikes Dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 583.71 USD
- зміна ціни Yikes Dog протягом дня — -2.18%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yikes Dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yikes Dog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yikes Dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yikes Dog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.18%
|30 днів
|$ 0
|+15.65%
|60 днів
|$ 0
|-23.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yikes Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.41%
-2.18%
+11.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is Yikes Dog? Yikes Dog Coin flips the script on tired meme coins, bringing a playful twist to Solana blockchain. Join the wild ride of yikes-dog-on-unicycle themed charm and humor in the meme coin universe. Say goodbye to potato memes and hello to the next big sensation on Solana! Why Yikes Dog? Dev Story So, picture this: I'm strolling through Brooklyn, NY when suddenly, I spot a dude balancing on a unicycle, cruising down the sidewalk like he's in a circus act. His dog, probably thinking, "What on earth is my human doing?" is sprinting after him, leash flapping in the wind. I whip out my iPhone, attempting to catch this hilarious moment, but all I manage to snap is a blurry shot as he zooms out of sight. Who knew one wheel and one gear could move at warp speed? It had me grinning from ear to ear! And just like that bewildered dog's "yikes" moment, Yikes Dog Coin is here to bring that same thrill and unpredictability to the cryptocurrency world. Buckle up for a wild ride as we dive into the crypto market's rollercoaster with a mix of shock and amusement!
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