Сьогоднішня ціна Yieltra (YLT)

Поточна ціна Yieltra (YLT) сьогодні становить 0,0094916 USD з ринковою капіталізацією $ 284,74K USD. Ціна YLT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yieltra:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Yieltra протягом дня — +10,91%

- циркуляційна пропозиція – 30,00M USD

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