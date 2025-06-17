Ціна Yieltra (YLT)
Поточна ціна Yieltra (YLT) сьогодні становить 0,0094916 USD з ринковою капіталізацією $ 284,74K USD. Ціна YLT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yieltra:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Yieltra протягом дня — +10,91%
- циркуляційна пропозиція – 30,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yieltra до USD становила $ +0,00093387.
За останні 30 днів зміна ціни Yieltra до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yieltra до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yieltra до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00093387
|+10,91%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yieltra: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,14%
+10,91%
+2,02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Yieltra (YLT) is a DeFi-native token designed to deliver passive income in USDC to its holders through a fully automated mechanism embedded in its smart contract. Operating on the Solana blockchain, Yieltra enables fast, low-cost transactions and effortless participation — without the need for staking, wallet connection, or centralized platforms. Yieltra is more than a token — it’s an economic engine: rewarding users, sustaining itself, and scaling organically through community engagement and protocol growth.
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