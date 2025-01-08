Ціна YieldWard (WARP)
Поточна ціна YieldWard (WARP) сьогодні становить 0.082912 USD з ринковою капіталізацією $ 387.61K USD. Ціна WARP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YieldWard:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.52 USD
- зміна ціни YieldWard протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 4.68M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YieldWard до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни YieldWard до USD становила $ +0.0408361084.
За останні 60 днів зміна ціни YieldWard до USD становила $ +0.0388504821.
За останні 90 днів зміна ціни YieldWard до USD становила $ +0.005916516670605.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0408361084
|+49.25%
|60 днів
|$ +0.0388504821
|+46.86%
|90 днів
|$ +0.005916516670605
|+7.68%
Останній аналіз цін YieldWard: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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