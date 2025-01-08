Сьогоднішня ціна YieldWard (WARP)

Поточна ціна YieldWard (WARP) сьогодні становить 0.082912 USD з ринковою капіталізацією $ 387.61K USD. Ціна WARP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності YieldWard:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.52 USD

- зміна ціни YieldWard протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 4.68M USD

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