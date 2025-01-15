Ціна YieldStone ($YIELD)
Поточна ціна YieldStone ($YIELD) сьогодні становить 0.155662 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $YIELD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YieldStone:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.38K USD
- зміна ціни YieldStone протягом дня — -0.99%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін $YIELD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $YIELD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YieldStone до USD становила $ -0.0015593262236622.
За останні 30 днів зміна ціни YieldStone до USD становила $ +0.0840252579.
За останні 60 днів зміна ціни YieldStone до USD становила $ +0.1812575649.
За останні 90 днів зміна ціни YieldStone до USD становила $ +0.0063237552350129.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0015593262236622
|-0.99%
|30 днів
|$ +0.0840252579
|+53.98%
|60 днів
|$ +0.1812575649
|+116.44%
|90 днів
|$ +0.0063237552350129
|+4.23%
Останній аналіз цін YieldStone: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
-0.99%
+26.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Yieldstone is a RWA project that aims to tokenize real estate ownership in a classic fund structure. LPs have the opportunity to purchase shares in a fund and $yield token acts as a DAO overseeing all oppressions of the fund.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 $YIELD до AUD
A$0.25061582
|1 $YIELD до GBP
￡0.12608622
|1 $YIELD до EUR
€0.15099214
|1 $YIELD до USD
$0.155662
|1 $YIELD до MYR
RM0.700479
|1 $YIELD до TRY
₺5.52133114
|1 $YIELD до JPY
¥24.594596
|1 $YIELD до RUB
₽16.09233756
|1 $YIELD до INR
₹13.464763
|1 $YIELD до IDR
Rp2,551.83565728
|1 $YIELD до PHP
₱9.14202926
|1 $YIELD до EGP
￡E.7.8531479
|1 $YIELD до BRL
R$0.94019848
|1 $YIELD до CAD
C$0.22259666
|1 $YIELD до BDT
৳18.93316906
|1 $YIELD до NGN
₦241.71039698
|1 $YIELD до UAH
₴6.58605922
|1 $YIELD до VES
Bs8.250086
|1 $YIELD до PKR
Rs43.3829994
|1 $YIELD до KZT
₸82.62227636
|1 $YIELD до THB
฿5.39835816
|1 $YIELD до TWD
NT$5.13373276
|1 $YIELD до CHF
Fr0.14165242
|1 $YIELD до HKD
HK$1.21105036
|1 $YIELD до MAD
.د.م1.56751634