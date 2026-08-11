Сьогоднішня ціна YieldNest RWA MAX

Поточна ціна YieldNest RWA MAX (YNRWAX) сьогодні становить $ 0.96865, зі зміною 1.15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації YNRWAX до USD становить $ 0.96865 за YNRWAX.

YieldNest RWA MAX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 8,219,861, з циркуляційною пропозицією у 8.49M YNRWAX. Протягом останніх 24 годин YNRWAX торгувався між $ 0.957085 (мінімум) та $ 0.969358 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.074, тоді як історичний мінімум — $ 0.233792.

У короткостроковій динаміці YNRWAX змінився на +0.00% за останню годину та на +4.27% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5.48K.

Ринкова інформація щодо YieldNest RWA MAX (YNRWAX)

Ринкова капіталізація $ 8.22M$ 8.22M $ 8.22M Обсяг (за 24 год) $ 5.48K$ 5.48K $ 5.48K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8.22M$ 8.22M $ 8.22M Циркуляційне постачання 8.49M 8.49M 8.49M Загальна пропозиція 8,485,881.706555815 8,485,881.706555815 8,485,881.706555815

Поточна ринкова капіталізація YieldNest RWA MAX — $ 8.22M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5.48K. Циркуляційна пропозиція YNRWAX — 8.49M, зі загальною пропозицією 8485881.706555815. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8.22M.