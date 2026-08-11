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Поточна ціна YieldNest RWA MAX сьогодні становить 0.96865 USD. Ринкова капіталізація YNRWAX становить 8,219,861 USD. Відстежуйте оновлення цін YNRWAX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна YieldNest RWA MAX сьогодні становить 0.96865 USD. Ринкова капіталізація YNRWAX становить 8,219,861 USD. Відстежуйте оновлення цін YNRWAX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про YNRWAX

Інформація про ціну YNRWAX

Що таке YNRWAX

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Офіційний вебсайт YNRWAX

Токеноміка YNRWAX

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Ціна YieldNest RWA MAX (YNRWAX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 YNRWAX до USD:

$0.968711
$0.968711$0.968711
+0.01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни YieldNest RWA MAX (YNRWAX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:51:57 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна YieldNest RWA MAX

Поточна ціна YieldNest RWA MAX (YNRWAX) сьогодні становить $ 0.96865, зі зміною 1.15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації YNRWAX до USD становить $ 0.96865 за YNRWAX.

YieldNest RWA MAX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 8,219,861, з циркуляційною пропозицією у 8.49M YNRWAX. Протягом останніх 24 годин YNRWAX торгувався між $ 0.957085 (мінімум) та $ 0.969358 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.074, тоді як історичний мінімум — $ 0.233792.

У короткостроковій динаміці YNRWAX змінився на +0.00% за останню годину та на +4.27% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5.48K.

Ринкова інформація щодо YieldNest RWA MAX (YNRWAX)

$ 8.22M
$ 8.22M$ 8.22M

$ 5.48K
$ 5.48K$ 5.48K

$ 8.22M
$ 8.22M$ 8.22M

8.49M
8.49M 8.49M

8,485,881.706555815
8,485,881.706555815 8,485,881.706555815

Поточна ринкова капіталізація YieldNest RWA MAX — $ 8.22M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5.48K. Циркуляційна пропозиція YNRWAX — 8.49M, зі загальною пропозицією 8485881.706555815. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8.22M.

Історія ціни YieldNest RWA MAX у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.957085
$ 0.957085$ 0.957085
Мін. за 24 год
$ 0.969358
$ 0.969358$ 0.969358
Макс. за 24 год

$ 0.957085
$ 0.957085$ 0.957085

$ 0.969358
$ 0.969358$ 0.969358

$ 1.074
$ 1.074$ 1.074

$ 0.233792
$ 0.233792$ 0.233792

+0.00%

+1.15%

+4.27%

+4.27%

Історія ціни YieldNest RWA MAX (YNRWAX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YieldNest RWA MAX до USD становила $ +0.01103075.
За останні 30 днів зміна ціни YieldNest RWA MAX до USD становила $ -0.0060557092.
За останні 60 днів зміна ціни YieldNest RWA MAX до USD становила $ -0.0311942108.
За останні 90 днів зміна ціни YieldNest RWA MAX до USD становила $ -0.0000177190871439.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.01103075+1.15%
30 днів$ -0.0060557092-0.62%
60 днів$ -0.0311942108-3.22%
90 днів$ -0.0000177190871439-0.00%

Прогноз ціни YieldNest RWA MAX

Прогноз ціни YieldNest RWA MAX (YNRWAX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна YNRWAX у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни YieldNest RWA MAX (YNRWAX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна YieldNest RWA MAX потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне YieldNest RWA MAX у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни YNRWAX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни YieldNest RWA MAX.

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Ресурс YieldNest RWA MAX (YNRWAX)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)

Про YieldNest RWA MAX

Яка зараз актуальна ціна YieldNest RWA MAX?

YieldNest RWA MAX коштує ₴42.6859656828230960000, що свідчить про зміну ціни на 1.15% за останні 24 години.

Яка обсяг торгів сьогодні видно?

Загалом на основних біржах було обміняно ₴--, що підтверджує активну участь на ринку та постійну ліквідність.

Наскільки ліквідний ринок YNRWAX?

Оцінка ліквідності --/100 відображає, наскільки глибокими є книги замовлень, наскільки ефективно можуть виконуватися великі замовлення та які вузькі спреди на основних торгових парах.

Що показує денній діапазон торгів?

Зміна ціни між ₴42.17632526252489840000 і ₴42.71716545952617632000 підкреслює поточний рівень волатильності та внутрішньоденний імпульс.

Який зараз рейтинг YieldNest RWA MAX на ринку?

Наразі він займає #1260 місце, підтримуючись ринковою капіталізацією ₴362228570.24061935344000.

Яку роль відіграє пропозиція у стабільності ціни?

Обігова кількість токенів 8485881.706555815 безпосередньо впливає на поведінку ціни, особливо в періоди підвищеного попиту або дефіциту.

Які фактори впливають на профіль ліквідності YieldNest RWA MAX?

Ліквідність залежить від активності маркет-мейкерів, різноманітності торгових пар, глибини бірж та участі екосистеми мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про YieldNest RWA MAX

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:51:57 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для YieldNest RWA MAX (YNRWAX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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