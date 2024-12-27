Ціна YieldNest Restaked ETH (YNETH)
Поточна ціна YieldNest Restaked ETH (YNETH) сьогодні становить 3,389.82 USD з ринковою капіталізацією $ 11.78M USD. Ціна YNETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YieldNest Restaked ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.98K USD
- зміна ціни YieldNest Restaked ETH протягом дня — -2.86%
- циркуляційна пропозиція – 3.47K USD
Отримуйте оновлення цін YNETH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни YNETH.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YieldNest Restaked ETH до USD становила $ -100.116275182231.
За останні 30 днів зміна ціни YieldNest Restaked ETH до USD становила $ -87.1993906980.
За останні 60 днів зміна ціни YieldNest Restaked ETH до USD становила $ +1,089.4650972240.
За останні 90 днів зміна ціни YieldNest Restaked ETH до USD становила $ +811.162307431141.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -100.116275182231
|-2.86%
|30 днів
|$ -87.1993906980
|-2.57%
|60 днів
|$ +1,089.4650972240
|+32.14%
|90 днів
|$ +811.162307431141
|+31.46%
Останній аналіз цін YieldNest Restaked ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.21%
-2.86%
-3.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Native liquid restaking token that earns yield by running ETH validators and restaking to Active Validator Services (AVS). The yields are auto-compounded in more ETH.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 YNETH до AUD
A$5,457.6102
|1 YNETH до GBP
￡2,677.9578
|1 YNETH до EUR
€3,220.329
|1 YNETH до USD
$3,389.82
|1 YNETH до MYR
RM15,152.4954
|1 YNETH до TRY
₺119,321.664
|1 YNETH до JPY
¥534,913.596
|1 YNETH до RUB
₽348,100.6158
|1 YNETH до INR
₹289,660.119
|1 YNETH до IDR
Rp54,674,508.4746
|1 YNETH до PHP
₱196,372.2726
|1 YNETH до EGP
￡E.172,406.2452
|1 YNETH до BRL
R$21,016.884
|1 YNETH до CAD
C$4,881.3408
|1 YNETH до BDT
৳405,185.1846
|1 YNETH до NGN
₦5,247,373.5636
|1 YNETH до UAH
₴142,236.8472
|1 YNETH до VES
Bs172,880.82
|1 YNETH до PKR
Rs943,691.9898
|1 YNETH до KZT
₸1,774,774.1592
|1 YNETH до THB
฿115,558.9638
|1 YNETH до TWD
NT$111,321.6888
|1 YNETH до CHF
Fr3,050.838
|1 YNETH до HKD
HK$26,305.0032
|1 YNETH до MAD
.د.م34,203.2838