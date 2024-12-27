Сьогоднішня ціна YieldNest Restaked ETH (YNETH)

Поточна ціна YieldNest Restaked ETH (YNETH) сьогодні становить 3,389.82 USD з ринковою капіталізацією $ 11.78M USD. Ціна YNETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності YieldNest Restaked ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.98K USD

- зміна ціни YieldNest Restaked ETH протягом дня — -2.86%

- циркуляційна пропозиція – 3.47K USD

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