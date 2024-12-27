Сьогоднішня ціна YieldNest Restaked BNB (YNBNB)

Поточна ціна YieldNest Restaked BNB (YNBNB) сьогодні становить 691.89 USD з ринковою капіталізацією $ 251.71K USD. Ціна YNBNB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності YieldNest Restaked BNB:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.92K USD

- зміна ціни YieldNest Restaked BNB протягом дня — +0.11%

- циркуляційна пропозиція – 363.79 USD

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