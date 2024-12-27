Ціна YieldNest Restaked BNB (YNBNB)
Поточна ціна YieldNest Restaked BNB (YNBNB) сьогодні становить 691.89 USD з ринковою капіталізацією $ 251.71K USD. Ціна YNBNB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YieldNest Restaked BNB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.92K USD
- зміна ціни YieldNest Restaked BNB протягом дня — +0.11%
- циркуляційна пропозиція – 363.79 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YieldNest Restaked BNB до USD становила $ +0.747978.
За останні 30 днів зміна ціни YieldNest Restaked BNB до USD становила $ +67.3485034110.
За останні 60 днів зміна ціни YieldNest Restaked BNB до USD становила $ +115.0232530500.
За останні 90 днів зміна ціни YieldNest Restaked BNB до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.747978
|+0.11%
|30 днів
|$ +67.3485034110
|+9.73%
|60 днів
|$ +115.0232530500
|+16.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін YieldNest Restaked BNB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.69%
+0.11%
+5.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ynBNB is a Liquid Restaking Token (LRT) developed to optimize yield from Liquid Staking Tokens (LSTs) by restaking. With ynBNB, users can maximize their returns by restaking staked BNB tokens, such as slisBNB, across leading restaking protocols like Kernel, Karak, and Binomial. ynBNB, built on vaults, will eventually rebalance to the highest-yielding restaking opportunities, keeping security and flexibility in mind.
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