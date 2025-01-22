Ціна YieldMachine by Virtuals (YMACH)
Поточна ціна YieldMachine by Virtuals (YMACH) сьогодні становить 0.00189315 USD з ринковою капіталізацією $ 1.89M USD. Ціна YMACH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YieldMachine by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 280.74K USD
- зміна ціни YieldMachine by Virtuals протягом дня — +36.88%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YieldMachine by Virtuals до USD становила $ +0.00051012.
За останні 30 днів зміна ціни YieldMachine by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни YieldMachine by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни YieldMachine by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00051012
|+36.88%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін YieldMachine by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6.53%
+36.88%
--
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