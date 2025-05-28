Ціна Yieldly (YLDY)
Поточна ціна Yieldly (YLDY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна YLDY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yieldly:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 90,50 USD
- зміна ціни Yieldly протягом дня — +16,37%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yieldly до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yieldly до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yieldly до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yieldly до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+16,37%
|30 днів
|$ 0
|+5,79%
|60 днів
|$ 0
|+31,98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yieldly: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,00%
+16,37%
+15,37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Yieldly wants to help people re-conceptualize value and the way it is exchanged. Yieldly believes digital value should be exchanged swiftly, simply, and safely and are working to set the industry standards by which people will transact interact with blockchain technology. The Yieldly DeFi ecosystem is comprised of four foundational pillars built on the Algorand blockchain. First, Yieldly’s purpose-built smart contracts enable developers of ASA tokens (“Algorand Standard Assets” comparable to ERC20 on Ethereum) to easily create staking and rewards systems on top of Algorand. This opens up the Algorand ecosystem for many use cases that are currently booming on other blockchains such as yield farming, NFT distribution, and social rewards systems. Next, Yieldly has built the first no-loss lottery designed to harness Algorand’s rewards system, aggregate rewards, and distribute them to users. Akin to PankcakeSwap and PoolTogether on their respective ecosystems, Yieldly’s no-loss lottery will unlock deep liquidity on Algorand. Third, Yieldly wants to make it easy for anyone to access Algorand and experience the many benefits of DeFi. To that end, Yieldly will release a cross-chain token bridge in June that will allow swapping of ASA YLDY for ERC-20 YLDY. Finally, Yieldly will build out further bridges to expand the pathways for any ASA native token holder. This will drive new users and more liquidity to Algorand. After the smart contracts enable users to build staking and rewards systems and open pathways for more liquidity to flow into the Algorand Network, Yieldly will unite the ecosystem via an automatic market maker (otherwise known as a Decentralized Exchange or DEX). This component has the potential to elevate Algorand to achieve mass adoption as a leading DeFi protocol.
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