Сьогоднішня ціна Yieldfy by Virtuals

Поточна ціна Yieldfy by Virtuals (YIELDFY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 11,78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації YIELDFY до USD становить $ 0 за YIELDFY.

Yieldfy by Virtuals наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 8 399,44, з циркуляційною пропозицією у 1,00B YIELDFY. Протягом останніх 24 годин YIELDFY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці YIELDFY змінився на +0,60% за останню годину та на -31,02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Yieldfy by Virtuals (YIELDFY)

Ринкова капіталізація $ 8,40K$ 8,40K $ 8,40K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,40K$ 8,40K $ 8,40K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Yieldfy by Virtuals — $ 8,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YIELDFY — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,40K.