Ціна YieldFi yToken (YUSD)
Поточна ціна YieldFi yToken (YUSD) сьогодні становить 1.035 USD з ринковою капіталізацією $ 998.43K USD. Ціна YUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YieldFi yToken:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.35 USD
- зміна ціни YieldFi yToken протягом дня — -0.03%
- циркуляційна пропозиція – 964.82K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YieldFi yToken до USD становила $ -0.00033936547901.
За останні 30 днів зміна ціни YieldFi yToken до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни YieldFi yToken до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни YieldFi yToken до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00033936547901
|-0.03%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін YieldFi yToken: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.03%
--
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