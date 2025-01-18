Сьогоднішня ціна YieldFi yToken (YUSD)

Поточна ціна YieldFi yToken (YUSD) сьогодні становить 1.035 USD з ринковою капіталізацією $ 998.43K USD. Ціна YUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності YieldFi yToken:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.35 USD

- зміна ціни YieldFi yToken протягом дня — -0.03%

- циркуляційна пропозиція – 964.82K USD

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