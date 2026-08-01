Сьогоднішня ціна YieldFi yBTC

Поточна ціна YieldFi yBTC (YBTC) сьогодні становить $ 64 192, зі зміною 0,73% за останні 24 години. Поточний курс конвертації YBTC до USD становить $ 64 192 за YBTC.

YieldFi yBTC наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 010 904, з циркуляційною пропозицією у 15,75 YBTC. Протягом останніх 24 годин YBTC торгувався між $ 64 101 (мінімум) та $ 65 117 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 98 324, тоді як історичний мінімум — $ 61 198.

У короткостроковій динаміці YBTC змінився на +0,14% за останню годину та на -0,79% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо YieldFi yBTC (YBTC)

Ринкова капіталізація $ 1,01M$ 1,01M $ 1,01M Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,01M$ 1,01M $ 1,01M Циркуляційне постачання 15,75 15,75 15,75 Загальна пропозиція 15,74813203205563 15,74813203205563 15,74813203205563

Поточна ринкова капіталізація YieldFi yBTC — $ 1,01M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція YBTC — 15,75, зі загальною пропозицією 15.74813203205563. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,01M.