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Поточна ціна YieldFi vyUSD сьогодні становить 0,923628 USD. Ринкова капіталізація VYUSD становить 3 073 278 USD. Відстежуйте оновлення цін VYUSD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна YieldFi vyUSD сьогодні становить 0,923628 USD. Ринкова капіталізація VYUSD становить 3 073 278 USD. Відстежуйте оновлення цін VYUSD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про VYUSD

Інформація про ціну VYUSD

Що таке VYUSD

Офіційний вебсайт VYUSD

Токеноміка VYUSD

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Ціна YieldFi vyUSD (VYUSD)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 VYUSD до USD:

$0,923628
$0,923628$0,923628
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни YieldFi vyUSD (VYUSD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:51:41 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна YieldFi vyUSD

Поточна ціна YieldFi vyUSD (VYUSD) сьогодні становить $ 0,923628, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VYUSD до USD становить $ 0,923628 за VYUSD.

YieldFi vyUSD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 3 073 278, з циркуляційною пропозицією у 3,33M VYUSD. Протягом останніх 24 годин VYUSD торгувався між $ 0,923628 (мінімум) та $ 0,923628 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,923628, тоді як історичний мінімум — $ 0,168327.

У короткостроковій динаміці VYUSD змінився на 0,00% за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо YieldFi vyUSD (VYUSD)

$ 3,07M
$ 3,07M$ 3,07M

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 3,07M
$ 3,07M$ 3,07M

3,33M
3,33M 3,33M

3 327 397,66
3 327 397,66 3 327 397,66

Поточна ринкова капіталізація YieldFi vyUSD — $ 3,07M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція VYUSD — 3,33M, зі загальною пропозицією 3327397.66. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,07M.

Історія ціни YieldFi vyUSD у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,923628
$ 0,923628$ 0,923628
Мін. за 24 год
$ 0,923628
$ 0,923628$ 0,923628
Макс. за 24 год

$ 0,923628
$ 0,923628$ 0,923628

$ 0,923628
$ 0,923628$ 0,923628

$ 0,923628
$ 0,923628$ 0,923628

$ 0,168327
$ 0,168327$ 0,168327

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Історія ціни YieldFi vyUSD (VYUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YieldFi vyUSD до USD становила $ 0,0.
За останні 30 днів зміна ціни YieldFi vyUSD до USD становила $ 0,0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни YieldFi vyUSD до USD становила $ 0,0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни YieldFi vyUSD до USD становила $ 0,000000.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0,00,00%
30 днів$ 0,00000000000,00%
60 днів$ 0,00000000000,00%
90 днів$ 0,0000000,00%

Прогноз ціни YieldFi vyUSD

Прогноз ціни YieldFi vyUSD (VYUSD) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна VYUSD у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни YieldFi vyUSD (VYUSD) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна YieldFi vyUSD потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
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Ресурс YieldFi vyUSD (VYUSD)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

Про YieldFi vyUSD

Яка зараз ціна YieldFi vyUSD?

YieldFi vyUSD (VYUSD) торгують за ₴40.70195954337947712000, що відображає зміну ціни на рівні 0.0% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає YieldFi vyUSD у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Decentralized Finance (DeFi),Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem,Sonic Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens, VYUSD часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують VYUSD сьогодні?

За останні 24 години VYUSD зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів YieldFi vyUSD?

Сьогодні в обігу знаходиться 3327397.66 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг VYUSD?

Наразі YieldFi vyUSD займає ринковий рейтинг №1893 з ринковою капіталізацією ₴135431620.54588881312000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати YieldFi vyUSD за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні 0.0% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як YieldFi vyUSD порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Decentralized Finance (DeFi),Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem,Sonic Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens VYUSD демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.

Люди також запитують: Інші запитання про YieldFi vyUSD

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:51:41 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для YieldFi vyUSD (VYUSD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про YieldFi vyUSD

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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