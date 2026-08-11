Яка зараз ціна YieldFi vyUSD?

YieldFi vyUSD (VYUSD) торгують за ₴40.70195954337947712000, що відображає зміну ціни на рівні 0.0% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає YieldFi vyUSD у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Decentralized Finance (DeFi),Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem,Sonic Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens, VYUSD часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують VYUSD сьогодні?

За останні 24 години VYUSD зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів YieldFi vyUSD?

Сьогодні в обігу знаходиться 3327397.66 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг VYUSD?

Наразі YieldFi vyUSD займає ринковий рейтинг №1893 з ринковою капіталізацією ₴135431620.54588881312000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати YieldFi vyUSD за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні 0.0% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як YieldFi vyUSD порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Decentralized Finance (DeFi),Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem,Sonic Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens VYUSD демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.