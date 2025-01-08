Сьогоднішня ціна YieldBlox (YBX)

Поточна ціна YieldBlox (YBX) сьогодні становить 0.572908 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YBX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності YieldBlox:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 481.42 USD

- зміна ціни YieldBlox протягом дня — -2.05%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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