Ціна YieldBlox (YBX)
Поточна ціна YieldBlox (YBX) сьогодні становить 0.572908 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YBX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YieldBlox:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 481.42 USD
- зміна ціни YieldBlox протягом дня — -2.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YieldBlox до USD становила $ -0.0120440710512073.
За останні 30 днів зміна ціни YieldBlox до USD становила $ +0.0368623902.
За останні 60 днів зміна ціни YieldBlox до USD становила $ +0.5951855848.
За останні 90 днів зміна ціни YieldBlox до USD становила $ +0.17445576996624765.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0120440710512073
|-2.05%
|30 днів
|$ +0.0368623902
|+6.43%
|60 днів
|$ +0.5951855848
|+103.89%
|90 днів
|$ +0.17445576996624765
|+43.78%
Останній аналіз цін YieldBlox: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.39%
-2.05%
+46.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
YieldBlox is the first DeFi protocol built on Stellar. YieldBlox is a decentralized finance (DeFi) protocol for lending and FX forwards built on Stellar using Stellar Turrets. The protocol has functions for lending, borrowing, margin accounts, FX forwards, and staking. Users carry out all protocol functions using YieldBlox's smart contracts.
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