Токеноміка Yield Yak (YAK) Дізнайтеся ключову інформацію про Yield Yak (YAK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Yield Yak (YAK) Yield Yak is an easy-to-use tool to earn more yield from DeFi farming on the Avalanche network. It is a community-driven project. Our community compounds rewards, suggests new strategies, proposes key configuration updates and contributes to development. Yield Yak farms can run forever, without the team's involvement. Staked $YAK will receive $AVAX. YY network revenue (collected in tokens, usually) will be converted to AVAX and distributed to stakers. Офіційний вебсайт: https://yieldyak.com/ Купити YAK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Yield Yak (YAK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Yield Yak (YAK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,08M $ 2,08M $ 2,08M Загальна пропозиція: $ 10,00K $ 10,00K $ 10,00K Циркуляційна пропозиція: $ 10,00K $ 10,00K $ 10,00K FDV (повністю розведена вартість): $ 2,08M $ 2,08M $ 2,08M Історичний максимум: $ 16 319,34 $ 16 319,34 $ 16 319,34 Історичний мінімум: $ 185,6 $ 185,6 $ 185,6 Поточна ціна: $ 207,63 $ 207,63 $ 207,63 Дізнайтеся більше про ціну Yield Yak (YAK)

Токеноміка Yield Yak (YAK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Yield Yak (YAK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів YAK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів YAK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку YAK, досліджуйте ціну токена YAK в реальному часі!

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