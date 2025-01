Що таке Yield Yak AVAX ( YYAVAX)

yyAVAX is liquid staked AVAX on the Avalanche network. yyAVAX was launched by Yield Yak, an Avalanche-native project which builds DeFi tools for users. Yield Yak has partnered with Geode Finance, liquid staking infrastructure providers, and the Eden Network of validators to allow users to earn native yield from the Avalanche P-Chain via this derivative token.

Ресурс Yield Yak AVAX (YYAVAX) Офіційний вебсайт