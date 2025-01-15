Ціна Yield Yak AVAX (YYAVAX)
Поточна ціна Yield Yak AVAX (YYAVAX) сьогодні становить 41.66 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YYAVAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yield Yak AVAX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.91 USD
- зміна ціни Yield Yak AVAX протягом дня — +6.65%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін YYAVAX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни YYAVAX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yield Yak AVAX до USD становила $ +2.6.
За останні 30 днів зміна ціни Yield Yak AVAX до USD становила $ -11.2392389340.
За останні 60 днів зміна ціни Yield Yak AVAX до USD становила $ +2.8405829340.
За останні 90 днів зміна ціни Yield Yak AVAX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +2.6
|+6.65%
|30 днів
|$ -11.2392389340
|-26.97%
|60 днів
|$ +2.8405829340
|+6.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yield Yak AVAX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
+6.65%
-9.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
yyAVAX is liquid staked AVAX on the Avalanche network. yyAVAX was launched by Yield Yak, an Avalanche-native project which builds DeFi tools for users. Yield Yak has partnered with Geode Finance, liquid staking infrastructure providers, and the Eden Network of validators to allow users to earn native yield from the Avalanche P-Chain via this derivative token.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 YYAVAX до AUD
A$67.0726
|1 YYAVAX до GBP
￡33.7446
|1 YYAVAX до EUR
€40.4102
|1 YYAVAX до USD
$41.66
|1 YYAVAX до MYR
RM187.47
|1 YYAVAX до TRY
₺1,477.6802
|1 YYAVAX до JPY
¥6,582.28
|1 YYAVAX до RUB
₽4,306.8108
|1 YYAVAX до INR
₹3,603.59
|1 YYAVAX до IDR
Rp682,950.7104
|1 YYAVAX до PHP
₱2,446.6918
|1 YYAVAX до EGP
￡E.2,101.747
|1 YYAVAX до BRL
R$251.6264
|1 YYAVAX до CAD
C$59.5738
|1 YYAVAX до BDT
৳5,067.1058
|1 YYAVAX до NGN
₦64,689.2314
|1 YYAVAX до UAH
₴1,762.6346
|1 YYAVAX до VES
Bs2,207.98
|1 YYAVAX до PKR
Rs11,610.642
|1 YYAVAX до KZT
₸22,112.2948
|1 YYAVAX до THB
฿1,444.7688
|1 YYAVAX до TWD
NT$1,373.9468
|1 YYAVAX до CHF
Fr37.9106
|1 YYAVAX до HKD
HK$324.1148
|1 YYAVAX до MAD
.د.م419.5162