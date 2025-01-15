Сьогоднішня ціна Yield Yak AVAX (YYAVAX)

Поточна ціна Yield Yak AVAX (YYAVAX) сьогодні становить 41.66 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YYAVAX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yield Yak AVAX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.91 USD

- зміна ціни Yield Yak AVAX протягом дня — +6.65%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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