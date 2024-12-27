Сьогоднішня ціна Yield Yak (YAK)

Поточна ціна Yield Yak (YAK) сьогодні становить 455.87 USD з ринковою капіталізацією $ 4.53M USD. Ціна YAK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yield Yak:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.30K USD

- зміна ціни Yield Yak протягом дня — -1.55%

- циркуляційна пропозиція – 10.00K USD

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