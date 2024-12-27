Ціна Yield Yak (YAK)
Поточна ціна Yield Yak (YAK) сьогодні становить 455.87 USD з ринковою капіталізацією $ 4.53M USD. Ціна YAK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yield Yak:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.30K USD
- зміна ціни Yield Yak протягом дня — -1.55%
- циркуляційна пропозиція – 10.00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yield Yak до USD становила $ -7.2147752458929.
За останні 30 днів зміна ціни Yield Yak до USD становила $ -63.4942118180.
За останні 60 днів зміна ціни Yield Yak до USD становила $ +69.5175309540.
За останні 90 днів зміна ціни Yield Yak до USD становила $ -19.5566279810519.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -7.2147752458929
|-1.55%
|30 днів
|$ -63.4942118180
|-13.92%
|60 днів
|$ +69.5175309540
|+15.25%
|90 днів
|$ -19.5566279810519
|-4.11%
Останній аналіз цін Yield Yak: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.99%
-1.55%
-1.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Yield Yak is an easy-to-use tool to earn more yield from DeFi farming on the Avalanche network. It is a community-driven project. Our community compounds rewards, suggests new strategies, proposes key configuration updates and contributes to development. Yield Yak farms can run forever, without the team's involvement. Staked $YAK will receive $AVAX. YY network revenue (collected in tokens, usually) will be converted to AVAX and distributed to stakers.
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