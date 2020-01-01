Токеноміка Yield TRYB (YTRYB) Дізнайтеся ключову інформацію про Yield TRYB (YTRYB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Yield TRYB (YTRYB) Balsa Finance which is subsidiary company of BiLira, introduces yTRYB, a yield-generating token on the Base network, designed to provide sustainable, on-chain returns. By tapping into a diversified portfolio of traditional finance asset classes, yTRYB offers a secure and reliable way to earn passive yield—without relying on leverage. Managed by an experienced fund team, yTRYB bridges the gap between DeFi and traditional finance, delivering real-world yields through a transparent and fully on-chain structure. Balsa Finance takes care of the complexity in the background—you simply hold yTRYB and earn. yTRYB was initially launched at a fixed rate of 1 yTRYB = 1 TRYB, with its value adjusting daily based on yield performance. https://www.bilira.co/ Офіційний вебсайт: https://www.balsafinance.com/ytryb Купити YTRYB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Yield TRYB (YTRYB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Yield TRYB (YTRYB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 119,57K $ 119,57K $ 119,57K Загальна пропозиція: $ 3,60M $ 3,60M $ 3,60M Циркуляційна пропозиція: $ 3,60M $ 3,60M $ 3,60M FDV (повністю розведена вартість): $ 119,57K $ 119,57K $ 119,57K Історичний максимум: $ 0,0332171 $ 0,0332171 $ 0,0332171 Історичний мінімум: $ 0,03222513 $ 0,03222513 $ 0,03222513 Поточна ціна: $ 0,03318829 $ 0,03318829 $ 0,03318829 Дізнайтеся більше про ціну Yield TRYB (YTRYB)

Токеноміка Yield TRYB (YTRYB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Yield TRYB (YTRYB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів YTRYB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів YTRYB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку YTRYB, досліджуйте ціну токена YTRYB в реальному часі!

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