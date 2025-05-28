Ціна Yield TRYB (YTRYB)
Поточна ціна Yield TRYB (YTRYB) сьогодні становить 0,03245904 USD з ринковою капіталізацією $ 203,87K USD. Ціна YTRYB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yield TRYB:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Yield TRYB протягом дня — +0,13%
- циркуляційна пропозиція – 6,28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yield TRYB до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yield TRYB до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yield TRYB до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yield TRYB до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,13%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yield TRYB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,00%
+0,13%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Balsa Finance which is subsidiary company of BiLira, introduces yTRYB, a yield-generating token on the Base network, designed to provide sustainable, on-chain returns. By tapping into a diversified portfolio of traditional finance asset classes, yTRYB offers a secure and reliable way to earn passive yield—without relying on leverage. Managed by an experienced fund team, yTRYB bridges the gap between DeFi and traditional finance, delivering real-world yields through a transparent and fully on-chain structure. Balsa Finance takes care of the complexity in the background—you simply hold yTRYB and earn. yTRYB was initially launched at a fixed rate of 1 yTRYB = 1 TRYB, with its value adjusting daily based on yield performance. https://www.bilira.co/
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