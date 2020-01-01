Токеноміка Yield Optimizer BTC (YOBTC) Дізнайтеся ключову інформацію про Yield Optimizer BTC (YOBTC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Yield Optimizer BTC (YOBTC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Yield Optimizer BTC (YOBTC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 586,20K $ 586,20K $ 586,20K Загальна пропозиція: $ 5,46 $ 5,46 $ 5,46 Циркуляційна пропозиція: $ 5,46 $ 5,46 $ 5,46 FDV (повністю розведена вартість): $ 586,20K $ 586,20K $ 586,20K Історичний максимум: $ 914 351 589 839 370 $ 914 351 589 839 370 $ 914 351 589 839 370 Історичний мінімум: $ 86 670 $ 86 670 $ 86 670 Поточна ціна: $ 107 270 $ 107 270 $ 107 270 Дізнайтеся більше про ціну Yield Optimizer BTC (YOBTC)

Токеноміка Yield Optimizer BTC (YOBTC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Yield Optimizer BTC (YOBTC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів YOBTC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів YOBTC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку YOBTC, досліджуйте ціну токена YOBTC в реальному часі!

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