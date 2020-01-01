Токеноміка Yield GATA (YGATA) Дізнайтеся ключову інформацію про Yield GATA (YGATA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Yield GATA (YGATA) GATA Yield DAO is a decentralized, community-governed organization focused on sustainable yield generation and resource allocation. Governed by yGATA stakers, GATA Yield DAO is committed to long-term value growth and to support aligned projects in Cosmos/IBC, with decisions made through open and verifiable governance. Designed for equitable participation, GATA Yield DAO prioritizes community benefits and financial sustainability. Офіційний вебсайт: https://gatahub.zone/ Купити YGATA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Yield GATA (YGATA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Yield GATA (YGATA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 122,04K $ 122,04K $ 122,04K Загальна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Циркуляційна пропозиція: $ 14,47M $ 14,47M $ 14,47M FDV (повністю розведена вартість): $ 177,10K $ 177,10K $ 177,10K Історичний максимум: $ 0,01993036 $ 0,01993036 $ 0,01993036 Історичний мінімум: $ 0,00814744 $ 0,00814744 $ 0,00814744 Поточна ціна: $ 0,00845037 $ 0,00845037 $ 0,00845037 Дізнайтеся більше про ціну Yield GATA (YGATA)

Токеноміка Yield GATA (YGATA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Yield GATA (YGATA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів YGATA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів YGATA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку YGATA, досліджуйте ціну токена YGATA в реальному часі!

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