Сьогоднішня ціна Yield GATA (YGATA)

Поточна ціна Yield GATA (YGATA) сьогодні становить 0.01590288 USD з ринковою капіталізацією $ 230.08K USD. Ціна YGATA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yield GATA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.25K USD

- зміна ціни Yield GATA протягом дня — -10.32%

- циркуляційна пропозиція – 14.47M USD

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