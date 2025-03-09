Ціна Yield GATA (YGATA)
Поточна ціна Yield GATA (YGATA) сьогодні становить 0.01590288 USD з ринковою капіталізацією $ 230.08K USD. Ціна YGATA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yield GATA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.25K USD
- зміна ціни Yield GATA протягом дня — -10.32%
- циркуляційна пропозиція – 14.47M USD
Отримуйте оновлення цін YGATA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни YGATA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yield GATA до USD становила $ -0.00183125793088113.
За останні 30 днів зміна ціни Yield GATA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yield GATA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yield GATA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00183125793088113
|-10.32%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yield GATA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
-10.32%
-15.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GATA Yield DAO is a decentralized, community-governed organization focused on sustainable yield generation and resource allocation. Governed by yGATA stakers, GATA Yield DAO is committed to long-term value growth and to support aligned projects in Cosmos/IBC, with decisions made through open and verifiable governance. Designed for equitable participation, GATA Yield DAO prioritizes community benefits and financial sustainability.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 YGATA до AUD
A$0.0251265504
|1 YGATA до GBP
￡0.0122452176
|1 YGATA до EUR
€0.0146306496
|1 YGATA до USD
$0.01590288
|1 YGATA до MYR
RM0.0701317008
|1 YGATA до TRY
₺0.5795009472
|1 YGATA до JPY
¥2.3541033264
|1 YGATA до RUB
₽1.4312592
|1 YGATA до INR
₹1.3857769632
|1 YGATA до IDR
Rp260.7029091072
|1 YGATA до PHP
₱0.9140975424
|1 YGATA до EGP
￡E.0.8057989296
|1 YGATA до BRL
R$0.0919186464
|1 YGATA до CAD
C$0.0227411184
|1 YGATA до BDT
৳1.9342672944
|1 YGATA до NGN
₦24.0224134416
|1 YGATA до UAH
₴0.6561528288
|1 YGATA до VES
Bs1.01778432
|1 YGATA до PKR
Rs4.4582133792
|1 YGATA до KZT
₸7.810699512
|1 YGATA до THB
฿0.5367222
|1 YGATA до TWD
NT$0.5222505792
|1 YGATA до CHF
Fr0.0139945344
|1 YGATA до HKD
HK$0.1235653776
|1 YGATA до MAD
.د.م0.1547350224
|1 YGATA до MXN
$0.3221923488