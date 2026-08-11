Сьогоднішня ціна YFSX

Поточна ціна YFSX (YFSX) сьогодні становить $ 1 317,0, зі зміною 1,24% за останні 24 години. Поточний курс конвертації YFSX до USD становить $ 1 317,0 за YFSX.

YFSX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 26 338 593, з циркуляційною пропозицією у 20,00K YFSX. Протягом останніх 24 годин YFSX торгувався між $ 1 304,68 (мінімум) та $ 1 332,81 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2 087,72, тоді як історичний мінімум — $ 527,02.

У короткостроковій динаміці YFSX змінився на +0,17% за останню годину та на +3,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 15,23K.

Ринкова інформація щодо YFSX (YFSX)

Ринкова капіталізація $ 26,34M$ 26,34M $ 26,34M Обсяг (за 24 год) $ 15,23K$ 15,23K $ 15,23K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 26,34M$ 26,34M $ 26,34M Циркуляційне постачання 20,00K 20,00K 20,00K Загальна пропозиція 19 999,0 19 999,0 19 999,0

Поточна ринкова капіталізація YFSX — $ 26,34M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 15,23K. Циркуляційна пропозиція YFSX — 20,00K, зі загальною пропозицією 19999.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26,34M.