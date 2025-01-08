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Ціна YFIONE (YFO)

USD

Графік ціни YFIONE (YFO) в реальному часі

$1.74
$1.74$1.74
-10.50%(1D)

Сьогоднішня ціна YFIONE (YFO)

Поточна ціна YFIONE (YFO) сьогодні становить 1.74 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YFO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YFIONE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.15K USD
- зміна ціни YFIONE протягом дня — -10.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники YFIONE (YFO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YFIONE до USD становила $ -0.205491425936578.
За останні 30 днів зміна ціни YFIONE до USD становила $ +0.1146158880.
За останні 60 днів зміна ціни YFIONE до USD становила $ -0.1044904800.
За останні 90 днів зміна ціни YFIONE до USD становила $ -0.0172436256759505.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.205491425936578-10.57%
30 днів$ +0.1146158880+6.59%
60 днів$ -0.1044904800-6.00%
90 днів$ -0.0172436256759505-0.98%

Аналіз цін YFIONE (YFO)

Останній аналіз цін YFIONE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.73
$ 1.73$ 1.73

$ 1.94
$ 1.94$ 1.94

$ 26.36
$ 26.36$ 26.36

+0.03%

-10.57%

+1.02%

Ринкова інформація YFIONE (YFO)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.15K
$ 1.15K$ 1.15K

0.00
0.00 0.00

Що таке YFIONE ( YFO)

Yearn Finance One (YFiONE) is a high yield #Defi farm that allows you to #Stake,#Farm, #swap and #Earn. Bringing real value to yield farming.

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

YFO до місцевих валют

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A$2.784
1 YFO до GBP
1.392
1 YFO до EUR
1.6704
1 YFO до USD
$1.74
1 YFO до MYR
RM7.8126
1 YFO до TRY
61.4916
1 YFO до JPY
¥275.1288
1 YFO до RUB
186.615
1 YFO до INR
149.3268
1 YFO до IDR
Rp28,064.5122
1 YFO до PHP
101.5638
1 YFO до EGP
￡E.88.1136
1 YFO до BRL
R$10.614
1 YFO до CAD
C$2.4882
1 YFO до BDT
211.932
1 YFO до NGN
2,689.3266
1 YFO до UAH
74.0196
1 YFO до VES
Bs92.22
1 YFO до PKR
Rs487.6524
1 YFO до KZT
925.0362
1 YFO до THB
฿60.1692
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NT$57.1764
1 YFO до CHF
Fr1.566
1 YFO до HKD
HK$13.5198
1 YFO до MAD
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