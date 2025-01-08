Ціна YFIONE (YFO)
Поточна ціна YFIONE (YFO) сьогодні становить 1.74 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YFO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YFIONE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.15K USD
- зміна ціни YFIONE протягом дня — -10.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YFIONE до USD становила $ -0.205491425936578.
За останні 30 днів зміна ціни YFIONE до USD становила $ +0.1146158880.
За останні 60 днів зміна ціни YFIONE до USD становила $ -0.1044904800.
За останні 90 днів зміна ціни YFIONE до USD становила $ -0.0172436256759505.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.205491425936578
|-10.57%
|30 днів
|$ +0.1146158880
|+6.59%
|60 днів
|$ -0.1044904800
|-6.00%
|90 днів
|$ -0.0172436256759505
|-0.98%
Останній аналіз цін YFIONE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-10.57%
+1.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Yearn Finance One (YFiONE) is a high yield #Defi farm that allows you to #Stake,#Farm, #swap and #Earn. Bringing real value to yield farming.
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