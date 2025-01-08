Ціна YFI yVault (YVYFI)
Поточна ціна YFI yVault (YVYFI) сьогодні становить 8,226.37 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVYFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YFI yVault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни YFI yVault протягом дня — -8.42%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YFI yVault до USD становила $ -756.757883532263.
За останні 30 днів зміна ціни YFI yVault до USD становила $ -2,830.6256381290.
За останні 60 днів зміна ціни YFI yVault до USD становила $ +4,529.2575192230.
За останні 90 днів зміна ціни YFI yVault до USD становила $ +3,231.195684698282.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -756.757883532263
|-8.42%
|30 днів
|$ -2,830.6256381290
|-34.40%
|60 днів
|$ +4,529.2575192230
|+55.06%
|90 днів
|$ +3,231.195684698282
|+64.69%
Останній аналіз цін YFI yVault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.38%
-8.42%
+1.99%
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