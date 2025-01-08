Сьогоднішня ціна YFI yVault (YVYFI)

Поточна ціна YFI yVault (YVYFI) сьогодні становить 8,226.37 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVYFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності YFI yVault:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни YFI yVault протягом дня — -8.42%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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