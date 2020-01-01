Токеноміка YETI (YETI) Дізнайтеся ключову інформацію про YETI (YETI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація YETI (YETI) YETI is a Solana-based meme token and cultural experiment focused on decentralized community engagement, content creation, and social commentary within the crypto space. It was launched in May 2025 with no presale, no VC backing, and a renounced contract, ensuring a fair and transparent token distribution. The project is designed around a decentralized model where community members drive visibility and growth through daily meme campaigns, Telegram-based raiding efforts, and influencer collaborations. Rather than focusing on technical utility or DeFi functions, YETI leverages meme culture and humor to foster engagement, amplify messages, and challenge conventional narratives within the Solana ecosystem. YETI is traded on decentralized exchanges like Raydium and has gained early momentum through high-volume social media reach and organized online campaigns. All development and promotion efforts are community-led, and the project has no roadmap or centralized leadership, aligning with its core principle of authentic, ground-up crypto culture. Офіційний вебсайт: https://yetidegen.com/ Купити YETI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни YETI (YETI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена YETI (YETI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 15,09M $ 15,09M $ 15,09M Загальна пропозиція: $ 800,00M $ 800,00M $ 800,00M Циркуляційна пропозиція: $ 800,00M $ 800,00M $ 800,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 15,09M $ 15,09M $ 15,09M Історичний максимум: $ 0,02256791 $ 0,02256791 $ 0,02256791 Історичний мінімум: $ 0,00750199 $ 0,00750199 $ 0,00750199 Поточна ціна: $ 0,01894435 $ 0,01894435 $ 0,01894435 Дізнайтеся більше про ціну YETI (YETI)

Токеноміка YETI (YETI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки YETI (YETI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів YETI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів YETI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку YETI, досліджуйте ціну токена YETI в реальному часі!

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