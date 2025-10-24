Актуальна ціна Yeti the Abominable сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни YETI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни YETI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Yeti the Abominable сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни YETI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни YETI на MEXC вже зараз.

Докладніше про YETI

Інформація про ціну YETI

Офіційний вебсайт YETI

Токеноміка YETI

Прогноз ціни YETI

Логотип Yeti the Abominable

Ціна Yeti the Abominable (YETI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 YETI до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Yeti the Abominable (YETI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 20:06:08 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Yeti the Abominable (YETI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,249496
$ 0,249496$ 0,249496

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна Yeti the Abominable (YETI) становить --. За останні 24 години YETI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YETI становить $ 0,249496, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то YETI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Yeti the Abominable (YETI)

$ 9,88K
$ 9,88K$ 9,88K

--
----

$ 9,88K
$ 9,88K$ 9,88K

100,00M
100,00M 100,00M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Yeti the Abominable — $ 9,88K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YETI — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,88K.

Історія ціни Yeti the Abominable (YETI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yeti the Abominable до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yeti the Abominable до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yeti the Abominable до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yeti the Abominable до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-13,09%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Yeti the Abominable (YETI)

The project is about building a fun, engaging, and community-powered ecosystem centered around Yeti the Abominable, a viral internet cat personality. It aims to merge the popularity of internet culture with blockchain, giving fans and investors a way to participate in the growth of a recognizable brand through a dedicated token.Yeti the Abominable is a viral feline sensation known for her fierce expressions, dramatic reactions, and queen-like attitude. She’s one of the most recognizable cat personalities online and Little Manyu follows her on TikTok!

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Yeti the Abominable (YETI)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Yeti the Abominable (USD)

Скільки коштуватиме Yeti the Abominable (YETI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Yeti the Abominable (YETI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Yeti the Abominable.

Перегляньте прогноз ціни Yeti the Abominable вже зараз!

YETI до місцевих валют

Токеноміка Yeti the Abominable (YETI)

Розуміння токеноміки Yeti the Abominable (YETI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена YETI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Yeti the Abominable (YETI)

Скільки сьогодні коштує Yeti the Abominable (YETI)?
Актуальна ціна YETI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна YETI до USD?
Поточна ціна YETI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Yeti the Abominable?
Ринкова капіталізація YETI — $ 9,88K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція YETI?
Циркуляційна пропозиція YETI — 100,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) YETI?
YETI досяг історичної максимальної ціни у 0,249496 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) YETI?
Історична мінімальна ціна YETI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі YETI?
Актуальний обсяг торгівлі YETI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна YETI цього року?
YETI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни YETI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 20:06:08 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Yeti the Abominable (YETI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

