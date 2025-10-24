Інформація щодо ціни Yeti the Abominable (YETI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,249496$ 0,249496 $ 0,249496 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Yeti the Abominable (YETI) становить --. За останні 24 години YETI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YETI становить $ 0,249496, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то YETI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Yeti the Abominable (YETI)

Ринкова капіталізація $ 9,88K$ 9,88K $ 9,88K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,88K$ 9,88K $ 9,88K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Yeti the Abominable — $ 9,88K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YETI — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,88K.