Сьогоднішня ціна Yeti Finance (YETI)

Поточна ціна Yeti Finance (YETI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 49.54K USD. Ціна YETI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yeti Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 88.36 USD

- зміна ціни Yeti Finance протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 150.50M USD

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