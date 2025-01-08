Ціна Yeti Finance (YETI)
Поточна ціна Yeti Finance (YETI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 49.54K USD. Ціна YETI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yeti Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 88.36 USD
- зміна ціни Yeti Finance протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 150.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yeti Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yeti Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yeti Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yeti Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-40.86%
|60 днів
|$ 0
|-27.42%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yeti Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+14.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Yeti Finance is a cutting edge decentralized borrowing protocol built on Avalanche that allows users to borrow up to 11x against base assets like WETH, staked assets like Liquid AVAX, LP tokens - and 21x on yield-bearing stablecoins, all at a 0% interest rate. Users retain all farming and staking rewards when these assets are deposited onto Yeti Finance’s platform, opening up numerous leveraged farming strategies. Yeti Finance also offers cross-margining, something the majority of borrowing protocols don't have. In simple terms, users on Yeti Finance can open up a borrowing position on their entire portfolio instead of just a single asset. Cross-margining makes borrowing against volatile assets much safer as multiple assets can serve as collateral for your loan instead of just one, greatly reducing the risk of liquidations due to asset volatility and flash crashes. Unlock deep liquidity, borrow at the lowest collateral ratios, and borrow against your entire portfolio to gain better protection against liquidations. Yeti Finance is a quantum leap forward in the borrowing landscape and will unlock tens of billions of dollars in new liquidity on Avalanche.
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