Сьогоднішня ціна YESorNO (YON)

Поточна ціна YESorNO (YON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності YESorNO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 436.77 USD

- зміна ціни YESorNO протягом дня — -0.94%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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