Сьогоднішня ціна Yes Chad (YES)

Поточна ціна Yes Chad (YES) сьогодні становить 0.0015945 USD з ринковою капіталізацією $ 1.60M USD. Ціна YES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yes Chad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 194.54K USD

- зміна ціни Yes Chad протягом дня — +3.50%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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