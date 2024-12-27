Сьогоднішня ціна YES (YES)

Поточна ціна YES (YES) сьогодні становить 5.42 USD з ринковою капіталізацією $ 450.25K USD. Ціна YES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності YES:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 796.93 USD

- зміна ціни YES протягом дня — -1.78%

- циркуляційна пропозиція – 83.11K USD

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