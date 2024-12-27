Ціна YES (YES)
Поточна ціна YES (YES) сьогодні становить 5.42 USD з ринковою капіталізацією $ 450.25K USD. Ціна YES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YES:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 796.93 USD
- зміна ціни YES протягом дня — -1.78%
- циркуляційна пропозиція – 83.11K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YES до USD становила $ -0.09844030002061901.
За останні 30 днів зміна ціни YES до USD становила $ -0.5982048580.
За останні 60 днів зміна ціни YES до USD становила $ -1.0954790180.
За останні 90 днів зміна ціни YES до USD становила $ +1.396037004365158.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.09844030002061901
|-1.78%
|30 днів
|$ -0.5982048580
|-11.03%
|60 днів
|$ -1.0954790180
|-20.21%
|90 днів
|$ +1.396037004365158
|+34.69%
Останній аналіз цін YES: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.74%
-1.78%
-10.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Yes. The second MFT (Meme Fungible Token) Inspired by NPC.
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$5.42
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