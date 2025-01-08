Ціна Yertle The Turtle (YERTLE)
Поточна ціна Yertle The Turtle (YERTLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YERTLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yertle The Turtle:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.78 USD
- зміна ціни Yertle The Turtle протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yertle The Turtle до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yertle The Turtle до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yertle The Turtle до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yertle The Turtle до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-8.84%
|60 днів
|$ 0
|+6.73%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yertle The Turtle: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
On the far-away island of Sala-ma-Sond, Yertle the Turtle was king of the pond. A nice little pond. It was clean. It was neat. The water was warm. There was plenty to eat. The turtles had everything turtles might need. And they were all happy. Quite happy indeed. From this wonderful story a meme play has been created. Ladies and gentleman. Welcome to $YERTLE..
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