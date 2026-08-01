Сьогоднішня ціна yepcat

Поточна ціна yepcat (YEP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 16,89% за останні 24 години. Поточний курс конвертації YEP до USD становить $ 0 за YEP.

yepcat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27 178, з циркуляційною пропозицією у 998,96M YEP. Протягом останніх 24 годин YEP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00104508, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці YEP змінився на +0,93% за останню годину та на -8,65% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо yepcat (YEP)

Ринкова капіталізація $ 27,18K$ 27,18K $ 27,18K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 27,18K$ 27,18K $ 27,18K Циркуляційне постачання 998,96M 998,96M 998,96M Загальна пропозиція 998 957 524,375081 998 957 524,375081 998 957 524,375081

Поточна ринкова капіталізація yepcat — $ 27,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YEP — 998,96M, зі загальною пропозицією 998957524.375081. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,18K.