Ціна YENTEN (YTN)
Поточна ціна YENTEN (YTN) сьогодні становить 0.00220325 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YTN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YENTEN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.01 USD
- зміна ціни YENTEN протягом дня — -3.53%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YENTEN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни YENTEN до USD становила $ +0.0000645686.
За останні 60 днів зміна ціни YENTEN до USD становила $ +0.0022139752.
За останні 90 днів зміна ціни YENTEN до USD становила $ +0.0006056200387928185.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.53%
|30 днів
|$ +0.0000645686
|+2.93%
|60 днів
|$ +0.0022139752
|+100.49%
|90 днів
|$ +0.0006056200387928185
|+37.91%
Останній аналіз цін YENTEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.90%
-3.53%
-6.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Yenten is a cryptocurrency of the cpu, by the cpu, for the cpu. No ASIC. ASIC is for girls and kids.
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