Сьогоднішня ціна YENTEN (YTN)

Поточна ціна YENTEN (YTN) сьогодні становить 0.00220325 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YTN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності YENTEN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.01 USD

- зміна ціни YENTEN протягом дня — -3.53%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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