Сьогоднішня ціна Yelo Cat (YELO)

Поточна ціна Yelo Cat (YELO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YELO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yelo Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.95 USD

- зміна ціни Yelo Cat протягом дня — -3.02%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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