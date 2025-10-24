Інформація щодо ціни YellowFangUSD1 (YFUSD1) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) -71,46% Зміна ціни (за 7 дн.) -71,46%

Актуальна ціна YellowFangUSD1 (YFUSD1) становить --. За останні 24 години YFUSD1 торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YFUSD1 становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то YFUSD1 змінився на -- за останню годину, 0,00% за 24 години та на -71,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо YellowFangUSD1 (YFUSD1)

Ринкова капіталізація $ 13,19K$ 13,19K $ 13,19K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,19K$ 13,19K $ 13,19K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація YellowFangUSD1 — $ 13,19K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YFUSD1 — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,19K.