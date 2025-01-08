Ціна Yellow Road (ROAD)
Поточна ціна Yellow Road (ROAD) сьогодні становить 0.0098473 USD з ринковою капіталізацією $ 34.75K USD. Ціна ROAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yellow Road:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.51 USD
- зміна ціни Yellow Road протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 3.53M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yellow Road до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yellow Road до USD становила $ -0.0008400889.
За останні 60 днів зміна ціни Yellow Road до USD становила $ +0.0017350469.
За останні 90 днів зміна ціни Yellow Road до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0008400889
|-8.53%
|60 днів
|$ +0.0017350469
|+17.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yellow Road: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+2.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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