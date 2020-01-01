Токеноміка Yellow Pepe (YELPE) Дізнайтеся ключову інформацію про Yellow Pepe (YELPE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Yellow Pepe (YELPE) $YELPE, Yellow Pepe is a vibrant, cheerful variant of the beloved Pepe the Frog character, embodying positivity and good vibes. Yellow Pepe symbolizes optimism and fun with its bright yellow hue and playful expression, making it a perfect mascot for a meme coin. Yellow Pepe combines humor, community spirit, and unique branding to create a meme coin that not only entertains but also fosters connections within the crypto space. With its sunny disposition, Yellow Pepe aims to become a symbol of positivity in the often tumultuous world of cryptocurrency. Inspired by king of memes this cycle, Pepe. Офіційний вебсайт: https://www.yellowpepe.vip/ Whitepaper: https://www.yellowpepe.vip/ Купити YELPE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Yellow Pepe (YELPE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Yellow Pepe (YELPE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 43,14K $ 43,14K $ 43,14K Загальна пропозиція: $ 999,65M $ 999,65M $ 999,65M Циркуляційна пропозиція: $ 999,65M $ 999,65M $ 999,65M FDV (повністю розведена вартість): $ 43,14K $ 43,14K $ 43,14K Історичний максимум: $ 0,00532182 $ 0,00532182 $ 0,00532182 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Yellow Pepe (YELPE)

Токеноміка Yellow Pepe (YELPE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Yellow Pepe (YELPE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів YELPE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів YELPE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку YELPE, досліджуйте ціну токена YELPE в реальному часі!

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